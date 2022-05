Bundesliga: Pini Zahavi mit Klartext - "Bayern für Lewandowski Geschichte"

Robert Lewandowski will im Sommer zum FC Barcelona wechseln. Der FC Bayern München will den Stürmerstar behalten. Nun reagiert Pini Zahavi auf Aussagen im SPORT1-Doppelapss.

Artet die Causa Robert Lewandowski nun in eine Schlammschlacht zwischen dessen Berater und dem FC Bayern München aus?

Der Berater, der von Uli Hoeneß dereinst ebenfalls im Doppelpass als Piranha bezeichnet wurde, nahm via Bild nun Stellung zu den Vorwürfen, die in eine Art Abrechnung mit dem Verein ausartet.

Zahavi widerspricht Salihamidzic-Aussagen im Doppelpass

Viel wichtiger sind jedoch die folgenden Ausführungen. „Für Robert ist die Sache eben ganz klar: Er möchte den FC Bayern in diesem Sommer verlassen“, betonte Zahavi. Dabei gehe es dem Polen jedoch nicht um Geld, wie Zahavi klarstellte. „Niemandem geht es hier ums Geld, weder Robert noch mir.“

Lewandowski gibt Zahavi grünes Licht

Dass Zahavi jetzt so gegen den FCB zurückschießt, ist nach SPORT1 -Informationen mit dem Ausnahmestürmer abgesprochen.

Lewandowski ist voll eingeweiht in die Aktion seines Beraters und hat zugestimmt, dass mit diesen Aussagen nun die Schlammschlacht eingeläutet wird.

Hat Bayern Lewandowski mit Haaland vergrault?

Vor allem das Buhlen des Rekordmeisters um Erling Haaland habe bei Lewandowski zu einem Umdenken geführt, berichtet der Agent. „Robert ist ein sehr intelligenter Mensch, nicht nur der beste Stürmer auf der Welt. Er weiß ganz genau, was um ihn herum passiert und was der FC Bayern geplant hatte.“ Daher sei ihm bald klar geworden, dass er durch den Norweger ersetzt hätte werden sollen.

Bayern-Verantwortliche fordern Bayern-Verbleib

Man darf also gespannt sein, wie es in den kommenden Wochen und Monaten weitergeht. Fakt ist, dass der FC Barcelona ein reges Interesse an dem zweimaligen Weltfußballer hat.