"Sind noch nicht fertig!" Klopp-Kampfansage nach Titel-Krimi und Titel für ManCity

Ilkay Gündogan (Doppeltorschütze Manchester City): „Innerhalb so kurzer Zeit drei Tore zu schießen, ist unglaublich. Wir sind unheimlich glücklich, dass wir das Spiel drehen konnten und es ist ein Privileg, hier stehen zu dürfen und den dritten Titel in den letzten fünf Jahren zu gewinnen. Für mich war es komisch, ins Spiel hineinzukommen, denn wir haben direkt das zweite Gegentor kassiert. Wir mussten schnell den Anschlusstreffer erzielen und anschließend das Momentum nutzen. Das ist uns gelungen.“

Jürgen Klopp (Trainer Liverpool): „Der Ausgang war nicht so überraschend, denn wir konnten nicht davon ausgehen, dass Aston Villa Manchester City am Nasenring durch die Arena zieht. Herzlichen Glückwunsch an City. Sie haben einen Punkt mehr als wir und das macht sie verdientermaßen zum Meister. Es war nicht unser bestes Heimspiel, aber es hat alles gezeigt, was unsere Mannschaft auszeichnet.