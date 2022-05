Eishockey-WM: Schweiz holt sechsten Sieg - Lettland entgeht Blamage

In der deutschen Gruppe A hat die Schweiz die Tabellenführung verteidigt. Dabei taten sie sich gegen Frankreich aber lange schwer. Auch Lettland entgeht hingegen nur knapp einer Blamage.

Die Schweiz hat bei der Eishockey-WM in Finnland nach Startschwierigkeiten ihr sechstes Spiel in Folge gewonnen. (NEWS: Alles Wichtige zur Eishockey-WM)

Die Eidgenossen bezwangen am Sonntag in Helsinki Außenseiter Frankreich nach 0:2-Rückstand mit 5:2 (0:2, 3:0, 2:0) und stehen mit 18 Punkten an der Spitze der Gruppe A.