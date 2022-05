Bundesliga: André Breitenreiter übernimmt bei TSG Hoffenheim

Nach einem Jahr in der Schweiz kehrt André Breitenreiter wieder in die Bundesliga zurück. Nach seinem Erfolg mit dem FC Zürich soll er nun TSG Hoffenheim wieder auf Kurs bringen.

Der Abgang aus der Schweiz ist nach dem Meistertitel mit dem FC Zürich ist bereits beschlossene Sache. SPORT1 kann bestätigen, dass der 49-Jährige nun bei den Kraichgauern in der kommenden Saison an der Seitenlinie verantwortlich ist. Zuerst berichtete Bild über die Personalie. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Breitenreiter: Rückkehr in die Bundesliga nicht zwangsläufig

Nun ist es also doch die Rückkehr in die Bundesliga geworden. Dort soll er Hoffenheim nun wieder auf Kurs bringen. Der Verein hatte unter Hoeneß in den letzten Spielen noch das internationale Geschäft verspielt, was bei Dietmar Hopp zu Verärgerung geführt hatte. Über die Entlassung sagte er: „Ich glaube, es gibt keinen Zweifel, dass wir Konsequenzen ziehen mussten auf der Trainerposition und darüber hinaus.“