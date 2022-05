Alcaraz lässt zum Auftakt die Muskeln spielen

Shootingstar Carlos Alcaraz hat zum Auftakt der French Open einmal mehr seine beeindruckende Form unter Beweis gestellt. Der 19 Jahre alte Spanier ließ dem argentinischen Qualifikanten Juan Ignacio Londero bei seinem 6:4, 6:2, 6:0-Erfolg am Sonntagabend keine Chance und unterstrich seine Rolle als Turnier-Mitfavorit.

Alcaraz hat in diesem Jahr schon vier Turniere gewonnen, darunter die Masters in Miami und Madrid. Der Athlet aus Murcia hat sich auf Rang sechs der Weltrangliste katapultiert und peilt nun das nächste Highlight an.