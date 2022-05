Nuri Sahin in der Türkei gefeiert - bald Rückkehr zum BVB?

Sahin will zurück zum BVB

Nuri Sahin hat die Fußballwelt zum Staunen gebracht - nicht nur in der Türkei.

Im Oktober 2021 wechselte der Deutsch-Türke über Nacht vom Spielfeld an die Seitenlinie bei seinem Verein Antalyaspor - und das mit nur 33 Jahren.

Auch der Start in die Saison 2021/22 verlief nicht optimal: Nach acht Spieltagen lag Antalyaspor auf Platz 14. Es folgte die Trennung von Trainer Ersun Yanal.

Sahin führt Antalyaspor raus aus dem Tabellenkeller

Die Übernahme Sahins war mit einem großen Risiko verbunden, doch der ehemalige BVB-Spieler formte in kürzester Zeit den Abstiegskandidaten zu einer Mannschaft, die am Saisonende nur knapp die Conference-League-Plätze verpasste.

Sahin gab eine neue taktische Marschrichtung vor, beeindruckte vor allem mit einer offensiv ausgerichteten Spielidee. Besonders in Erinnerung wird der 2:1 Erfolg am 16. Spieltag gegen den bis dahin noch ungeschlagen Tabellenführer und jetzigen Meister Trabzonspor bleiben.

Sahin schreibt Klubgeschichte

Auch die Spieler sind voll des Lobes für ihren Trainer. Der erst 23-jährige Doğukan Sinik, den Sahin zum Nationalspieler formte, schwärmte: „Unser Trainer glaubt sehr an mich. Er glaubt mehr an mich als ich. Ich bin glücklich und stolz, dass ich ihn nicht enttäuscht habe“, so der 23-Jährige.