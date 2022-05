Formel 1: Falsche Strategie? Schumacher lässt nach 14. Platz in Barcelona aufhorchen

Mick Schumacher bliebt in Barcelona trotz gutem Starts erneut ohne Punkte. Der Haas-Pilot ist enttäuscht und kündigt eine teaminterne Aufarbeitung an.

Der Deutsche schaffte es am Samstag erstmals überhaupt in Q3 und startete als Zehnter. Nach einer Runde fand er sich plötzlich sogar auf Rang sechs wieder. Unter anderem auch deshalb, weil sein Teamkollege Kevin Magnussen mit Mercedes-Pilot Lewis Hamilton kollidierte. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1 )

Schumacher: „War ein bisschen unglücklich“

Er kündigte eine Aufarbeitung der Thematik an. „Nun müssen wir schauen, warum wir zu der falschen Strategie gekommen sind und warum wir nicht darauf reagiert haben.“ Man sei im Nachhinein immer schlauer. „Wir werden als Team daran arbeiten und schauen, was wir verbessern können.“

Viel Zeit zum Hadern bleibt Schumacher allerdings nicht, schon am kommenden Wochenende steht der Große Preis von Monaco an. Der Deutsche blickt optimistisch auf den Klassiker. „Unser Auto ist ohne Upgrades sehr stark, besonders in der Qualifying-Performance, die in Monaco zählt. Letztes Jahr habe ich mich dort wohlgefühlt. Ich hoffe, dass ich dort unsere Performance zeigen kann.“