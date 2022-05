Meister-Platzsturm bei Manchester City! Aston-Villa-Keeper Olsen von Fan attackiert

Maulkorb aufgehoben: So sieht Guardiola den Haaland-Deal

Nachdem ihr Team im Heimspiel gegen Aston Villa ein 0:2 gedreht und am Ende aufgrund des 3:2-Sieges den Meistertitel in der Premier League gewonnen hatte, gab es für die Fans kein Halten mehr. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

ManCity-Fans attackieren Villa-Keeper!

Als Olsen, der später erklärte, er habe gespürt, dass ihn etwas hinten am Kopf getroffen habe, sich schon den Hinterkopf hielt, schubste ihn ein herbeigeeilter Fan von hinten.

Daraufhin kommt ein weiterer Ordner hinzu, um den Keeper zu schützen - kurz darauf wird die Person in Orange von einem heranstürmenden Anhänger umgerannt.

Olson kommt dadurch ebenfalls fast zu Fall und rennt nur noch geduckt und seinen Kopf schützend in Richtung des Spielertunnels. Immer wieder versucht der Keeper, vorbeistürmende Personen mit den Armen von sich fernzuhalten. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Manchester City bittet um Entschuldigung

Die Skyblues bestätigten den Angriff wenig später in einem Klubstatement und erklärten: „Manchester City möchte sich aufrichtig bei Aston Villas Torhüter Robin Olsen entschuldigen, der nach dem Schlusspfiff des heutigen Spiels von Fans auf dem Spielfeld angegriffen wurde.“

Schon wieder Platzsturm-Attacke in England

Es ist nicht die erste Attacke während eines Platzsturms in England in der jüngeren Vergangenheit.

Erst in der vergangenen Woche war Patrick Viera nach der Niederlage beim FC Everton (2:3) seines Klubs Crystal Palace von einem Fan provoziert worden und hatte diesen getreten .

Nur Tage zuvor hatte ein Anhänger von Nottingham Forest nach einem dramatischen Aufstiegsspiel Kapitän Billy Sharp von Sheffield United mit Anlauf per Kopfstoß niedergestreckt .

Torlatte bricht in der Mitte

Bei der Meisterfeier in Manchester wiederum zerlegten die fans während des Platzsturms regelrecht das Feld. So brach eine Torlatte in der Mitte, weil sich die Anhänger auf diese stützten.