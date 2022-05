Premier League: Manchester City Meister - FC Liverpool & Klopp verpassen Titel

Manchester holt den Titel in der Premier League nach einem irren Finish - und dank Gündogan. Der FC Liverpool um Jürgen Klopp siegt und erlebt trotzdem ein Drama.

Was für ein Herzschlagfinale im Kampf um den Titel in der Premier League - und Drama pur bis zur letzten Spielminute am finalen Spieltag auf der Insel: (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)