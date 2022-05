DFB-Pokal-Finale: Nico Schlotterbeck nach Niederlage des SC Freiburg gegen RB Leipzig untröstlich

Christian Streich und Nico Schlotterbeck verbindet viel. Am Ende dieses windigen Maiabends im Berliner Olympiastadion hatten die beiden Freiburger aber komplett unterschiedliche Gefühlslagen.

„Ich schaffe es nicht, mich zu ärgern. Morgen vielleicht“, verriet er auf der Pressekonferenz . Seine Frau, die mit dem Zug angereist war, habe ihm von der Stimmung der SC-Fans geschwärmt und wen sie alles getroffen habe. Druck verspüre er nur in der Bundesliga, das Pokalfinale war so etwas wie eine Zugabe, die er sichtlich genoss.

Keine zehn Minuten davor hatte sein Abwehrchef ganz anders geklungen. „Ehrlich gesagt ist das kein Trost“, antwortete Schlotterbeck auf die Frage , ob ihm die Auszeichnung zum „Man of the Match“ über die Niederlage hinweg helfe. ( BERICHT: Notfall überschattet Finale )

Schlotterbeck: „Schwer zu akzeptieren“

„Es ist schwer zu akzeptieren, dass wir verloren haben. Das war mein letztes Spiel für den SC und ich muss sagen, dass ich meine Seele rausgespielt habe“, fügte der Nationalspieler an, der in der kommenden Saison das Trikot von Borussia Dortmund tragen wird.

Der 22-Jährige spielte mit beeindruckender Cleverness den linken Part in der Freiburger Dreierkette, grätschte wie einst Jürgen Kohler beim BVB und trieb den Ball nach vorne, wie es Bayerns Lucio nicht besser machte. Kurzum: Er rechtfertigte seinen Ruf als kompletter Abwehrspieler.

Nur mit einer Sache haderte der scheidende Freiburger nach der Partie bei Sky: „ Ich habe im Elfmeterschießen keine Verantwortung übernommen, ich habe nicht so die Eier gehabt.“

Bundestrainer Flick lobt Schlotterbeck

Vor den nervenaufreibenden 120 Minuten plus Elfmeterschießen hatte Nationaltrainer Hansi Flick bereits in den höchsten Tönen von seinem Schützling geschwärmt.

„Man sieht, was der SC Freiburg und Christian Streich für eine gute Arbeit machen. Er ist ein Spieler, der sehr selbstbewusst ist, und auch mit dem Ball weiß, was er zu tun hat“, lobte Flick in der ARD. (Die Stimmen zum Pokal-Finale)