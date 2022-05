Giro d‘Italia: De Gendt siegt in Neapel - Kämna angriffslustig

Der belgische Radprofi Thomas De Gendt hat die Chance vor der nächsten schweren Bergprüfung beim 105. Giro d‘Italia genutzt. Auf der 153 km langen achten Etappe mit Start und Ziel in Neapel siegte der für seine Fluchtaktionen bekannte 35-Jährige vom Team Lotto-Soudal am Samstag vor seinen Mit-Ausreißern Davide Gabburo (Italien/Bardiani CSF Faizane) und Jorge Arcas (Spanien/Movistar).

Am Sonntag steht der Kampf um die Gesamtwertung im Mittelpunkt: Die neunte Etappe beginnt in Isernia und endet nach 191 km mit der Bergankunft am Blockhaus in den mittelitalienischen Abruzzen. Fünf gewertete Anstiege sowie über 5000 Höhenmeter verlangen den Fahrern vor dem zweiten Ruhetag am Montag alles ab.