Männer gegen Argentinien ungeschlagen - Frauen verlieren

Die Männer ungeschlagen, zwei Niederlagen für die Frauen: Mit dieser unterschiedlichen Bilanz endete für die beiden Hockey-Nationalmannschaften das Pro-League-Heimspiel am Wochenende in Berlin gegen Argentinien.

Die Männer-Auswahl von Trainer Andre Henning trennte sich am Sonntag auf dem Ernst-Reuter-Sportfeld in der zweiten Begegnung mit 1:1 (0:1) von den Südamerikanern. Dabei glich Marco Miltkau (42.) die Führung der Gäste durch Maico Casella (15.) aus. Im Shootout um einen Sonderpunkt setzte sich Deutschland mit 4:2 durch. Am Vortag hatte es einen 6:3-Erfolg für das Team des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) gegeben.

„Heute hatten wir zu wenig gute Phasen“, sagte Altenburg am Sonntag, „wir haben es den Argentinierinnen zu einfach gemacht, in Führung zu gehen.“ Zufrieden war er mit der Eckenausbeute, aber nicht mit dem Ertrag. „Wir haben also in Bereichen auch gute Leistung abrufen können, nur leider zu wenig“, sagte der Coach.