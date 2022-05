HBL: Kiel wahrt theoretische Titelchance mit Sieg beim Erzrivalen

6.300 Zuschauer erlebten in der ausverkauften Flens-Arena eine ausgeglichene erste Halbzeit. Keine der beiden Mannschaften konnte sich entscheidend absetzen, die Partie wogte hin und her. Die Gäste hatten dabei Startschwierigkeiten und kamen erst in der sechsten Minute zu ihrem ersten Treffer.

„Dieser Sieg fühlt sich sehr gut an. Wir haben aber auch sehr gut verteidigt“, sagte THW-Trainer Filip Jicha, der sich mit seiner Mannschaft erst am Donnerstag in der Champions League für das Final Four in Köln qualifiziert hatte, am Sky-Mikrofon. Der Tscheche versprach seinen Spielern einen freien Montag. „Es wird definitiv ein Bierchen geben und morgen auch einen freien Tag.“