WWE-Eklat um Sasha Banks und Naomi: Auch Ronda Rousey spielte indirekte Rolle

Der Stein des Anstoßes - ein kreativer Konflikt um den Plan, dass Naomi und Banks bei der nächsten Großveranstaltung Hell in a Cell zwei Einzel-Titelmatches gegen Bianca Belair und Ronda Rousey hätte verlieren sollen - wirkt auf viele Beobachter zu klein, um zu erklären, dass Banks und Naomi am Montag während der Liveshow RAW ihren Dienst verweigert, die Halle verlassen und damit massive Konsequenzen provoziert haben.

Naomi soll Insider-Bericht autorisiert haben

Es heißt darin, dass Naomi und Banks vor dem Jahreshöhepunkt WrestleMania „große Fehden“ für ihr frisch formiertes Team in Aussicht gestellt worden wären, dass sie alles daran gesetzt hätten, der an sie gestellten Aufgabe als Tag-Team-Champions der Division gerecht zu werden.

Vor der RAW-Show am Montag seien sie dann überrascht worden von der Ansetzung des Sechskampfs, in dem Naomi Banks hätte pinnen sollen, um sich damit das Einzeltitelmatch gegen Belair zu verdienen. Die beiden hätten „Bedenken“ über den Ablauf des geplanten Matches an den „Boss“ herangetragen, also an WWE-Chef Vince McMahon. Es heißt, dass er in einem Meeting „verständnisvoll“ gewesen wäre, alles sei „gut gelaufen“.