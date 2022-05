Formel 1: Drama um Leclerc in Barcelona! Ferrari-Pilot scheidet in Führung liegend aus

Charles Leclerc liegt in Barcelona auf Siegkurs, dann streikt allerdings sein Auto. Auch für Kollege Sainz verläuft das Rennen nicht optimal

Drama für Charles Leclerc in Barcelona!

Der Ferrari-Pilot musste sein Auto in Führung liegend in Runde 28 abstellen. Leclerc wurde plötzlich langsamer. Der Monegasse rettete sich zwar noch in die Box, musste dort aber aufgeben. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)