Dsjuba verkündet Zenit-Abschied

„Danke für alles!“, schrieb der 33-Jährige am Sonntag bei Instagram. Der Stürmer war im Sommer 2015 zum achtmaligen russischen Meister gewechselt. In 249 Spielen erzielte er 108 Tore für Zenit, in der ewigen Torschützenliste des Vereins liegt er damit auf Rang zwei.