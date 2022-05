Anzeige

Rallye: Rovanperä triumphiert auch in Portugal Rallye-Wunderkind triumphiert erneut

Kalle Rovanperä gewinnt auch in Portugal © AFP/SID/MIGUEL RIOPA

SID

Kalle Rovanperä nimmt Kurs auf seinen ersten WM-Titel. Das finnische Rallye-Wunderkind fährt seinen nächsten Sieg ein.

Das finnische Rallye-Wunderkind Kalle Rovanperä nimmt Kurs auf seinen ersten WM-Titel. Der 21 Jahre alte Toyota-Pilot feierte in Portugal auf der vierten Station des Jahres seinen dritten Erfolg und baute seine Führung in der Fahrer-WM weiter aus. 46 Zähler liegt er bereits vor dem Belgier Thierry Neuville (Hyundai), der in Portugal auf Rang fünf landete.

Rovanperä siegte mit 15,2 Sekunden Vorsprung vor seinem walisischen Markenkollegen Elvyn Evans, der bis Samstagnachmittag noch auf Siegkurs gelegen hatte. Dritter wurde der Spanier Dani Sordo im Hyundai mit bereits mehr als zwei Minuten Rückstand.

Bemerkenswert ist Rovanperäs Vielseitigkeit in diesem Jahr. Nach Rang vier beim Auftakt in Monaco gewann er in Schweden auf Schnee, in Kroatien auf Asphalt und nun in Portugal auf Schotter.