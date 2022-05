French Open: Dominic Thiem geht in Runde 1 unter - und stürzt in der Weltrangliste ins Bodenlose

Der ehemalige Weltranglistendritte aus Österreich - der 2020 in Flushing Meadows triumphiert hatte - scheiterte bei den French Open in der ersten Runde chancenlos am Bolivianer Hugo Dellien 3:6, 2:6, 4:6. ( NEWS: Alle Infos zum Tennis )

Dominic Thiem verliert bei French Open siebtes Spiel seit Comeback

Thiem wird in der Weltrangliste aus den Top 300 fallen

„Ich werde weiter an mir und für meine Ziele arbeiten“, hatte Thiem vor dem Start in Roland Garros gesagt. Das frühe Aus wird ihn stattdessen weiter zurückwerfen: Zwar war er auch im vergangenen Jahr in Paris in Runde 1 gescheitert - in fünf Sätzen gegen Pablo Andujar aus Spanien -, aber in Kürze wird er die 180 Punkte aus dem Jahr 2020 (Viertelfinale) verlieren, die wegen der Corona-Sonderregeln noch in der Wertung sind. Thiem wird sich dann um Platz 370 einsortieren.