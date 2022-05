Formel 2: Drugovich wieder Spitzenreiter

Der Brasilianer Felipe Drugovich hat in Spanien eindrucksvoll die Gesamtführung in der Formel 2 zurückerobert.

Der 21-Jährige vom Team MP Motorsport gewann in Barcelona den Sprint am Samstag und auch das Hauptrennen am Sonntag, damit verdrängte er Theo Pourchaire (ART Grand Prix) wieder von der Spitze. Der Franzose kam am Samstag als Fünfter ins Ziel, am Sonntag wurde er nur Achter.