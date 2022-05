Formel 3: Martins vorn, Leclerc fällt zurück

Das Wechselspiel an der Spitze der Formel 3 hat sich auch in Spanien fortgesetzt. Der Franzose Victor Martins vom Team ART gewann das Hauptrennen und verlässt Barcelona als Gesamtführender, obwohl er im Sprint am Samstag mit einem technischen Defekt ausgeschieden war.

Martins, gefördert in der Junior-Akademie von Alpine, gewann am Sonntag vor Roman Stanek (Tschechien/Trident) und Isack Hadjar (Frankreich/Hitech). Lirim Zendeli blieb auch am Sonntag bei seinem Comeback in der Formel 3 unauffällig. Nach Rang 20 am Samstag holte der Bochumer im Hauptrennen den 16. Platz. Er ersetzte an diesem Wochenende bei Charouz David Schumacher, der in der DTM am Lausitzring im Einsatz war.