Ex-Frankfurter im Finale mit Turban - und in Gedanken bei Sebastian Rode

So fannah zeigen sich Frankfurts Europa-Helden nach dem Triumph

Mijat Gacinovic zieht sich im griechischen Pokalfinale eine Verletzung am Kopf zu - und denkt sofort an seinen ehemaligen Teamkollegen Sebastian Rode. Mit Turban holt auch er den Titel.

Wie Rode beim Finalsieg von Eintracht Frankfurt in der Europa League musste auch Gacinovic einstecken, als er mit Panathinaikos Athen am Samstag nach einem Titel griff.

Inspiriert fühlte sich Gacinovic dabei von seinem Ex-Kollegen Rode. Bei Instagram schrieb er zu einem Jubelbild: „Ich hab an dich gedacht mein Freund, hat auch geholfen.“

Und so setzt sich eine kuriose Reihe fort.

Denn auch Rode war bei seiner Verletzung im Duell mit den Glasgow Rangers sofort in Gedanken bei einem ehemaligen Finalheld. Er dachte an Bastian Schweinsteiger, der einst bei der Weltmeisterschaft in Brasilien im Finale eine Wunde im Gesicht kassierte, weiterspielte und triumphierte.