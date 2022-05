Formel 1: Haben Lewis Hamilton und Mercedes ihr Kardinalproblem behoben?

„Mein Teamkollege ist Vierter. Das bedeutet, dass das Auto mindestens Dritter oder Vierter sein sollte. Und ich bin Sechster“, kommentiert der Brite nach dem Qualifying zum Spanien GP am Samstag in Barcelona. (Das Rennen am Sonntag ab 15.00 Uhr im SPORT1 -Liveticker)

Russell liegt vor Hamilton

Im Rennen aber hatte zumeist der Neuling im Team die Nase vorne, nach Punkten liegt Russell mit 56:36 deutlich vor Hamilton, der in den ersten fünf Saisonrennen durchwegs mit dem schwierigen W13 zu kämpfen hatte. Aus Sicht vieler Experten wäre die Lage anders, wenn es ein Zweikampf um die Spitze wäre - in der Hamiltons Motivation eine andere wäre.

Der 37-Jährige sagte selbst: „Ich weiß noch nicht, wie ich das abstelle und was ich dagegen tue. Aber ich werde es weiter versuchen und hart an mir arbeiten. Ich gebe weiter Gas.“

Ex-F1-Pilot und Mercedes-Insider Paul di Resta geht davon aus. Der Schotte schreibt Hamilton noch lange nicht ab: „Lewis liegt dieses Auto einfach nicht so. So etwas ist aber normal und kann schon mal vorkommen. Ich denke, er wird es hinkriegen.“

Hamilton zufrieden: „Das Auto hüpft nicht mehr auf den Geraden“

Dafür absolvierte das Team im Vorfeld des Spanien-Wochenendes sogar Vergleichsfahrten mit verschiedenen Unterboden-Konfigurationen im Rahmen eines Filmtages in Le Castellet. In Barcelona stellt Hamilton nach dem Qualifying mit zufriedener Miene fest: „Das Auto hüpft nicht mehr auf den Geraden. Ein bisschen stört es uns noch in den Kurven, das müssen wir noch verbessern. Aber insgesamt ist es ein positiver Schritt und wir kommen näher ran an die Spitze.“ (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)