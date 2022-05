Anzeige

Eishockey-WM 2022: Deutschland - Kasachstan live im TV, Stream bei SPORT1 Jetzt will das DEB-Team mehr

Nach Torgala: Söderholm warnt vor Kasachstan

Die deutsche Nationalmannschaft hat das Etappenziel Viertelfinale bei der WM erreichet. Gegen Kasachstan und die Schweiz soll die Ausgangslage für die nächste Runde weiter verbessert werden.

Das Viertelfinale ist erreicht, jetzt stehen die nächsten Ziele an!

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft steht nach dem Kantersieg gegen Italien am Freitag glänzend da. Der Einzug in die nächste Runde ist nach der Frankreich-Niederlage gegen Dänemark gesichert - nun will das DEB-Team mehr. (NEWS: Alles Wichtige zur Eishockey-WM)

In den kommenden beiden Vorrundenspielen am Sonntag (15.20 Uhr) gegen Kasachstan und gegen die Schweiz am Dienstag (um 11.20 Uhr jeweils LIVE im TV auf SPORT1) will sich die deutsche Auswahl eine glänzende Ausgangslage für die K.o.-Runde verschaffen.

„Wir hatten letztes Jahr bei der WM etwas Probleme mit Kasachstan. Das war ein Spiel, das uns gezeigt hat, wie gut jede Mannschaft bei so einer WM sein kann. Demenentsprechend bereiten wir uns ganz gnadenlos auf dieses Spiel vor“, sagte Bundestrainer Toni Söderholm nach dem Spiel gegen Italien. (DATEN: Spielplan der Eishockey-WM)

Eishockey WM: Entgeht Deutschland den schweren Brocken vorerst?

„Unter die ersten zwei zu kommen, wäre natürlich richtig gut“, erklärte derweil Nachrücker Lukas Reichel, der gegen Italien bei seinem ersten WM-Einsatz in der altehrwürdigen „Helsingin Jäähalli“ gleich mit einem Tor (26.) und zwei Vorlagen überzeugte.

Als Zweiter ins Viertelfinale zu gehen, hätte große Vorteile. (DATEN: Spielplan der Eishockey-WM)

Dann würde Deutschland Kalibern wie Olympiasieger Finnland, das sich am Freitag als erstes Team vorzeitig für die K.o-Runde qualifiziert hatte, und dem elfmaligen Weltmeister Schweden zunächst wahrscheinlich aus dem Weg gehen und auch für eine weitere Partie voraussichtlich am Spielort in Helsinki bleiben können. (VIDEO: Alle Highlights der Eishockey-WM)

