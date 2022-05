NBA Playoffs: War dieser Sieg der Miami Heat über Boston teuer erkauft?

Basketball-Nationalspieler Daniel Theis und die Boston Celtics sind in den Conference Finals der NBA mit 1:2 in Rückstand geraten.

Miamis Jimmy Butler erneut vom Knie heimgesucht

Das verletzte rechte Knie hatte den sechsmaligen Allstar-Forward schon in der Serie gegen die Atlanta Hawks beeinträchtigt und zu einer Pause gezwungen, nun ist unsicher, ob er in Spiel 4 in der Nacht zum Dienstag - erneut in Boston - dabei sein kann.