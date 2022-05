Christian Streich nach Finale: "Da verzichte ich gerne auf einen Pokalsieg"

Löw lobt Streich und den SC

Sie habe ihm gesagt, „was in den Sonderzügen war, welche Leute sich nach zehn, zwölf Jahren wieder getroffen haben, Leute, die in einer anderen Stadt wohnen“, sagte der SC-Coach: „Es geht nur darum, dass das passiert ist. Es war so toll, was hier alles abgegangen ist.“