Lippmann baggert nun für Selbstbestimmung und Olympia-Traum

Anders als in der Halle müsse man "im Beachvolleyball immer da sein. Das ist eine andere Drucksituation. Das kitzelt mich. Ich will häufiger an meine physischen und psychischen Grenzen gehen", sagte die Herforderin. Am Ende ihrer ersten Sport-Laufbahn sei ihr bewusst geworden, "wie unzufrieden ich mit einigen Aspekten meines Lebens als Profisportlerin bin". Die Abstimmung des Trainings mit nur einer Partnerin statt einer Gruppe, die flexiblere Zeitgestaltung und längere Aufenthalte an einem Ort seien Faktoren jener "Selbstbestimmung, nach der ich suche".