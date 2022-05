Hamilton optimistisch - "aber immer noch hintendran"

Laut Lewis Hamilton ist das Mercedes-Team in Spanien schon vor dem Rennen einen entscheidenden Schritt vorangekommen.

Laut Lewis Hamilton ist das Mercedes-Team in Spanien schon vor dem Rennen einen entscheidenden Schritt vorangekommen - der Rekordweltmeister hadert aber noch mit der eigenen Leistung. "Ich bin immer noch hintendran", sagte der 37-Jährige nach dem Qualifying zum Großen Preis in Barcelona.

Hamilton war auf Startplatz sechs gefahren, sein neuer Teamkollege George Russell wurde Vierter, "das bedeutet, dass das Auto mindestens dorthin gehört", stellte Hamilton fest: "Ich habe noch Probleme mit dem Heck, ich weiß noch nicht, wie ich das in den Griff bekomme."

Insgesamt rückte das Weltmeisterteam aber näher an die Spitze heran, die sich bislang Ferrari und Red Bull teilen. Die in Spanien erstmals verwendeten Upgrades waren vor allem mit Blick auf das Porpoising, das Hüpfen bei hoher Geschwindigkeit, hilfreich, so Hamilton.