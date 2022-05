Formel 1: Platzt bei Schumacher endlich der Knoten? Haas-Pilot greift in Barcelona nach ersten Punkten

Mick Schumacher hat vor dem Qualifying in Barcelona Probleme, liefert dann aber ab. Eine bessere Ausgangsposition für die ersten Punkte hatte er noch nicht.

Der Haas-Pilot lieferte beim Qualifying zum Großen Preis von Barcelona sein bisher bestes Ergebnis ab und qualifizierte sich erstmals für Q3.

Am Ende hatte der 23-Jährige allerdings auch das Glück des Tüchtigen, denn eigentlich war er nach dem zweiten Qualifikations-Abschnitt nur Elfter. Da McLaren-Pilot Lando Norris bei seiner schnellen Runde aber die Track Limits missachtete, wurde dessen Zeit gestrichen – zur Freude des Deutschen.

Kein Wunder also, dass Schumacher mit seinem Ergebnis zufrieden war. Zumal er offenbar ein so gutes Ergebnis nicht für möglich gehalten hat. „Ich war überrascht, dass wir doch ein recht gutes Qualifying hatten", verriet er bei Sky . Er ergänzte: „Ohne heute Morgen gefahren zu sein, war dann doch auch Unsicherheit im Setup."

Schumacher erneut von Magnussen geschlagen

Sein Team schaffte es zwar, den Schaden im Eiltempo zu reparieren, dennoch fehlten Schumacher natürlich wertvolle Testkilometer auf dem Circuit de Catalunya. Davon ließ er sich allerdings nicht beeindrucken und fuhr cool in Q3.

Nach dem Qualifying wurden Schumacher und Magnussen noch zu den Stewards zitiert. Der Grund: Die extrem langsamen Outlaps der Haas-Piloten. „Es gibt in den Teams verschiedene Outlaps, weil einige Teams die Reifen mehr und andere weniger beanspruchen", erklärte Schumacher und betonte: Wir haben für uns den besten Effekt gefunden, in dem wir eine langsame Outlap fahren. Daher sind wir so langsam gefahren."