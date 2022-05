DFB-Pokal: RB Leipzig triumphiert über SC Freiburg nach Elfer-Drama

Die sächsischen Mentalitätsmonster haben sich aller Widerstände zum Trotz zum ersten DFB-Pokalsieg gekämpft. Zunächst harmlose Sachsen bezwangen den SC Freiburg am Samstag im Finale von Berlin mit 4:2 im Elfmeterschießen.

DFB-Pokalfinale: RB Leipzig holt ersten Titel

In der regulären Spielzeit war RB-Star Christopher Nkunku (76.) der Ausgleich gelungen, nachdem Maximilian Eggestein (19.) die Freiburger in Führung gebracht hatte.

„Wir sind ganz schlecht ins Spiel gekommen und haben eine ganz schlechte erste Halbzeit gespielt. Wir wollten in der zweiten Hälfte ein anderes Gesicht zeigen. Es ist der erste Titel in unserer jungen Vereinsgeschichte. Das brauche ich sicherlich eine gewisse Zeit, um das zu realisieren“, sagte RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff bei der ARD .

Und fügte an: „Wir müssen innehalten und darauf gucken, was wir in den letzten 13 Jahren geschafft haben. Es ist für uns ein historischer Abend und wir werden es krachen lassen.“