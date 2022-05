Darts: Martin Schindler bei Europüean Tour 7 in Stuttgart nun gegen MvG-Bezwinger

Beim European Darts Grand Prix in Stuttgart lieferte der 25-Jährige in der Runde der letzten 32 eine bärenstarke Leistung ab und setzte sich mit einem klaren 6:2 gegen Madars Razma durch.

Der Lette, der in der PDC Order of Merit mit Rang 42 vier Plätze vor dem Deutschen platziert ist, war Schindler von Beginn an unterlegen. Mit 4:0 lag „The Wall“ bereits in Führung, ehe Razma sein erstes Leg gewinnen konnte. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)