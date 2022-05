DFB-Pokal-Finale heute: SC Freiburg - RB Leipzig LIVE im Stream & Ticker

Im DFB-Pokal-Finale treffen am Samstag in Berlin der SC Freiburg und RB Leipzig aufeinander. Keine der beiden Mannschaften konnte den Titel je gewinnen.

Am Samstagabend (ab 20 Uhr im Liveticker ) treffen der SC Freiburg und RB Leipzig im Berliner Olympiastadion im DFB-Pokal-Finale aufeinander. Keine der beiden Mannschaften konnte den Titel je gewinnen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan des DFB-Pokals)

Für die Freiburger, die als Heimteam in die Hauptstadt reisen, ist es das generell erste DFB-Pokal-Finale in ihrer Vereinsgeschichte. Ihre beste Leistung zeigten sie in der Saison 2012/13, als sie bis ins Halbfinale gekommen sind. Dort war jedoch gegen den VfB Stuttgart Schluss.