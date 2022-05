Wegen Kylian Mbappé: LaLiga-Boss pestet gegen PSG

In Frankreich zeichnet sich ab, dass Kylian Mbappé bei PSG bleibt und damit nicht zu Real Madrid wechselt. Unsummen an Gehalt werden gehandelt. LaLiga-Boss Javier Tebas ätzt deswegen gegen den ganzen Klub.

So soll Mbappé laut Eurosport Spanien für die Verlängerung seines auslaufenden Kontrakts schlappe 300 Millionen Euro als Prämie erhalten. Auch sein Jahresgehalt kann sich sehen lassen, von unglaublichen 100 Millionen Euro ist die Rede - netto! (DATEN: Die Tabelle der Ligue 1)

So sei das, was Paris tun werde, um Mbappé mit großen Geldbeträgen zu halten, „eine Beschädigung des Fußballs. Al-Khelafi ist so gefährlich wie die Super League“, schrieb der 59-Jährige auf Twitter.