Eishockey-WM 2022: Reichel wird zur wichtigen Verstärkung für deutsche Nationalmannschaft

Beim deutschen Kantersieg gegen Italien bei der Eishockey-WM entpuppt sich Lukas Reichel als belebendes Element für das Offensivspiel - und das, obwohl er erst 24 Stunden vorher in Finnland gelandet war.

Einen besseren Start in ein Turnier kann man sich eigentlich nicht wünschen.

Besonders Reichel spielte sich dabei in den Vordergrund. Mit einem Treffer und zwei Vorlagen wurde er prompt zum besten Spieler der Partie gewählt. „Ich hatte es mir schlimmer vorgestellt. Ich habe mich vor dem Spiel gut gefühlt vom Jetlag her“, erklärte er im Gespärch mit SPORT1 .

Reichel: „Macht Spaß“

Direkt im Anschluss an seine starke Performance bekundete er: „Es macht einfach Spaß“. Und diesen Spaß ließ der Spieler von den AHL-Team Rockford IceHogs mehr als nur aufblitzen.

„Ich will einfach mein Spiel machen - überall auf dem Eis“, erklärte Reichel. Das durfte er auch weiterhin und belohnte sich selbst. Erneut in Überzahl schlich er sich im Rücken der Abwehr vors Tor und versenkte die Vorlage von Marcel Nöbels zum 5:0 (26.).

Reichel in der ersten Reihe?

Welche Qualität er der Mannschaft gibt, bewies er auch in der 35. Minute. Er lief mit dem Puck am Schläger von links hinters Tor und bediente den einschussbereiten Fischbuch. (VIDEO: Alle Highlights der Eishockey-WM)

Schließlich fehlen mit NHL-Profi Tim Stützle und Matthias Plachta, der die Partie gegen Italien vorzeitig verlassen musste, zwei wichtige Spieler in der Offensive. Somit könnte er am Sonntag gegen Kasachstan (ab 15 Uhr live im TV und Stream) schon in der Startaufstellung stehen.