French Open: Zverev vor einem schwierigen Turnier - Findet er in Top-Form?

Beim zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres will Alexander Zverev angreifen. Doch auf den Deutschen warten bei den French Open harte Aufgaben. Muss er also weiter auf den ersten großen Titel warten?

Zverev mit schwierigem Halbjahr

In diesem Jahr hat Zverev nämlich noch nicht an die starken Vorjahre angeknüpft. Nach fast einem halben Jahr wartet er immer noch auf den ersten Turniersieg. Stattdessen setzte es unnötige Erstrunden-Niederlage in München und beim ATP-Masters in Indian Wells.