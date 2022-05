Malaika Mihambo glänzt mit 7,09 m

Malaika Mihambo startet mit einem dicken Ausrufezeichen in die WM-Saison. In Birmingham fliegt die Weitsprung-Olympiasiegerin auf über sieben Meter.

Auch in ihrem letzten Sprung kam Mihambo allerdings bei kräftigem Rückenwind auf 7,06 m. „Ich fühle mich wirklich so gut wie noch nie“, sagte die sichtlich zufriedene 28-Jährige, die vor zwei Wochen in Pliezhausen im Sprint gestartet war, bei Sky : „Ich glaube, da ist auf jeden Fall noch mehr drin.“

Die Leichtathletik-Saison hat es in diesem Jahr terminlich in sich. Im Sommer stehen in kurzer Folge die WM in Eugene/USA (15. bis 24. Juli) und die EM in München (15. bis 21. August) an.