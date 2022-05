Formel 1: Charles Leclerc holt die Pole in Barcelona - Max Verstappen auf zwei, Schumacher erstmals in Q3

Der Niederländer, der lange die Bestzeit auf der Uhr hatte, wurde spät von Leclerc düpiert, landete somit nur auf Rang zwei. Für Leclerc ist es bereits die vierte Pole im sechsten Saisonrennen. Die Runde des Monegassen war auch in sofern bemerkenswert, das es seine einzige gezeitete in Q3 war. Den ersten Versuch hatte er nbach einem Dreher weggeworfen. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Verstappen mit DRS-Problemen - Vettel verpasst Q2

Verstappen hatte die vergangenen beiden Rennen gewonnen und befand sich deutlich im Aufwind, nachdem er in den ersten drei Saisonläufen zweimal ausgeschieden war. Leclerc führt das Klassement noch recht deutlich vor dem Niederländer an (104:85 Punkte), in Barcelona kann er seinen Vorsprung nun ausbauen. Der Niederländer konnte Leclercs Zauberrunde am Ende nicht mehr kontern, weil das DRS in der entscheidenden Runde des Niederländers nicht funktionierte.