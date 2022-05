Schal-Streit vor DFB-Pokal-Finale gegen Leipzig: Soziologe Gunter A. Pilz übt deutliche Kritik an SC Freiburg

Pilz über Freiburg: „Der Verein befindet sich auf gefährlichen Glatteis“

Pilz: In Freiburg finden seit einiger Zeit die großen Stadionallianzen statt, wo man sich unmittelbar vor dem Spiel im Stadion mit den Fanvertretern beider Mannschaften, der Polizei und den Klub-Verantwortlichen trifft und sich noch einmal abstimmt, was erlaubt ist und was nicht. Das ist ein Paradestück für Deeskalation. Von daher kann solch eine Geste nur zur Eskalation führen, zumindest aufseiten der Leipziger. Gerade ein Pokalfinale ist normalerweise geprägt von einer sehr relaxten und freundschaftlichen Atmosphäre, auch gegenüber der gegnerischen Mannschaft. Durch diese Aktion ist unnötigerweise Öl ins Feuer gegossen worden, so dass ich mir vorstellen kann, dass es zwischen den Anhängern zu Animositäten kommt.

Leipzig und Hoffenheim irgendwann Traditionsvereine?

Pilz: Ich denke, irgendwann wird sich das Ganze ändern. Ich glaube auch, dass Hoffenheim immer noch das größere Feindbild ist, weil man es sehr stark an einer Person (Dietmar Hopp, Anm. d. R.) festmachen kann. Bei Leipzig ist es nur an dem Prinzip des Getränkeherstellers festzumachen. Man muss sich auch klar machen: So wenig verständlich das Agieren von Hopp ist – zum einen, weil er sehr dünnhäutig und auch sehr narzisstisch ist, er will auch Anerkennung finden, wenn er schon so etwas macht - so sehr muss man aber auch anerkennen, dass er nicht nur sehr viel Geld in ein Stadion und die Mannschaft reingesteckt hat, sondern dort auch eine hervorragende Jugendarbeit geleistet wird.