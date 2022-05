Ligue 1: Entscheidung fix! Mbappé bleibt bei PSG und sagt Real ab - bekommt er Mega-Gehalt?

Die Entscheidung, für welchen Klub Kylian Mbappé in der kommenden Saison spielen wird, steht fest. Dabei soll unter anderem eine enorme Summe das Zünglein an der Waage sein.

Die Zukunft von Kylian Mbappé hat die Fußball-Welt in Atem gehalten - nun ist die Entscheidung gefallen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Ligue 1)

Jetzt ist klar: Der Stürmer-Star bleibt in Paris und hat Real Madrid abgesagt - das wurde SPORT1 am Samstagnachmittag auf Nachfrage beim spanischen Meister bestätigt. Zuvor hatte die spanische Marca bereits darüber berichtet. Mbappé hat Real-Boss Florentino Pérez am Samstagmittag persönlich über seine Entscheidung informiert.