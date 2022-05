Xavi bekräftigt Interesse an Lewandowski

Trainer Xavi hat das Interesse des FC Barcelona an Robert Lewandowski bekräftigt. Der Weltfußballer vom deutschen Rekordmeister Bayern München sei bei den Katalanen „eine der Optionen“, sagte Xavi am Samstag bei der Pressekonferenz vor dem Saisonfinale in LaLiga gegen den FC Villarreal (Sonntag, 22.00 Uhr/DAZN): „Es gibt momentan Verhandlungen.“

Lewandowski habe "schon öffentlich gesagt, dass er gehen will", so Xavi. Allerdings werde ein Transfer nach Spanien "nicht einfach, da es sich um Bayern München handelt. Aber es ist eine der Optionen."

Lewandowski (33), der schon länger mit Barca in Verbindung gebracht wird und dessen Vertrag in München 2023 ausläuft, hatte seine Zukunft nach dem Gewinn der deutschen Meisterschaft offen gelassen. Münchens Vorstandschef Oliver Kahn ließ auch am Samstag keine Bereitschaft zur vorzeitigen Auflösung des Kontraktes erkennen. "Diese Frage stellt sich nicht. Robert Lewandowski hat einen Vertrag, und den wird er auch erfüllen", sagte der Bayern-Boss in einem Interview mit der Welt am Sonntag.