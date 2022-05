Kahn: Bayern mit Web 3.0 und Krypto gegen Premier League

Lewandowski-Nachfolger: Der Bayern-Plan mit Kalajdzic & Co.

Oliver Kahn von Bayern München sieht den Kampf um die Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich mit Premier-League-Klubs als seine wichtigste Aufgabe an.

Vorstandschef Oliver Kahn vom deutschen Fußball-Meister Bayern München sieht den Kampf um die Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich mit den finanzstarken englischen Premier-League-Klubs als seine wichtigste Aufgabe an. „Das ist eine große Herausforderung. Da dürfen wir uns nichts vormachen“, sagte Kahn in einem Interview mit der Welt am Sonntag.