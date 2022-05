Letztes Formel-1-Training in Barcelona: Leclerc vorn, Mercedes stark

Charles Leclerc und Max Verstappen haben sich vor dem Qualifying der Formel 1 in Spanien ein enges Duell geliefert.

Charles Leclerc und Max Verstappen haben sich auch vor dem Qualifying der Formel 1 in Spanien ein enges Duell geliefert, Mercedes scheint sich indes allmählich in der Spitzengruppe zurückzumelden.

Innerhalb von nur zwei Zehnteln zur Spitze lag auch am Samstagmittag allerdings das Mercedes-Duo: Der junge George Russell war als Dritter erneut etwas schneller als Rekordweltmeister Lewis Hamilton. Mercedes, bislang recht deutlich dritte Kraft, will mit einigen Updates in Barcelona die Wende schaffen.