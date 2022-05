Anzeige

DEB-Team zieht vorzeitig ins WM-Viertelfinale ein DEB-Team zieht vorzeitig ins WM-Viertelfinale ein

Deutschland zieht vorzeitig ins Viertelfinale ein © AFP/SID/ANTONIN THUILLIER

SID

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist bei der WM in Finnland vorzeitig ins Viertelfinale eingezogen.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist bei der WM in Finnland vorzeitig ins Viertelfinale eingezogen. Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) profitierte am Samstag von Frankreichs 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)-Niederlage gegen Dänemark. Dadurch ist das Team von Bundestrainer Toni Söderholm mit zwölf Punkten aus fünf Partien bereits vor den letzten beiden Gruppenspielen nicht mehr von den ersten vier Plätzen in der Gruppe A zu verdrängen.

Deutschland, das auf dem dritten Platz liegt, hatte beim ungefährdeten 9:4 am Freitag gegen Italien den vierten Erfolg nacheinander gefeiert und die Weichen für die K.o.-Runde gestellt. Zuvor hatte das DEB-Team 1:0 gegen Dänemark, 3:2 gegen Frankreich und 2:1 gegen den Olympiadritten Slowakei gewonnen sowie zum Auftakt 3:5 gegen Titelverteidiger und Rekordweltmeister Kanada verloren.

Anzeige

In den letzten beiden Vorrundenspielen am Sonntag gegen Kasachstan (15.20 Uhr) und am Dienstag gegen die Schweiz (11.20 Uhr/beide Sport1 und MagentaSport) will sich Deutschland eine gute Ausgangslage für die Runde der letzten acht Teams (ab 26. Mai) verschaffen. Im vergangenen Jahr war die DEB-Auswahl bei der WM in Riga bis ins Halbfinale gestürmt und am Ende Vierter geworden.