Rose raus beim BVB: Dieses Trainer-Domino hatte fast nur Verlierer

Rose-Verpflichtung löste Domino aus

Marco Rose: Der erste erfolglose Domino-Stein

Fünf Millionen Euro ließ sich Borussia Dortmund die Dienste von Rose im Sommer 2021 kosten. Als der Wechsel im Februar 2021 bekannt gegeben wurde, war Rose mit seinem damaligen Verein Borussia Mönchengladbach noch in allen Wettbewerben in aussichtsreicher Position.

Die Fans gingen auf die Barrikaden und forderten die Entlassung von Rose. Und auch die Mannschaft konnte nicht mehr an die guten Leistungen anknüpfen. Mit nur fünf Siegen aus den letzten 13 Spielen verpasste die Borussia das internationale Geschäft, in der Champions League schieden die Fohlen deutlich im Achtelfinale gegen Manchester City aus und auch im Pokal war ausgerechnet gegen Dortmund Schluss.

Zusätzlich schied Rose in drei Pokalwettbewerben zu früh aus. In der Champions League reichte es in einer vermeintlich leichten Gruppe mit Ajax Amsterdam, Sporting Lissabon und Besiktas Istanbul nur für Rang drei, was den Abstieg in die Europa League bedeutete. Dort schied die Rose-Elf gleich im Sechzehntelfinale gegen den Außenseiter und späteren Finalisten Glasgow Rangers aus. Und auch im Pokal war viel zu früh Schluss: Hier scheiterte der BVB beim Zweitligisten St. Pauli.