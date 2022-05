Formel 3: "Kleiner" Leclerc an der Spitze

Dem jüngeren Bruder von Formel-1-Star Charles Leclerc genügte beim Sprintrennen in Barcelona dazu ein vierter Rang, nachdem er von Platz sieben gestartet war. Seinen ersten Sieg in der Nachwuchsserie feierte der Spanier David Vidales vom Campos-Team.

Lirim Zendeli gab indes ein unauffälliges Comeback in der Formel 3. Der Bochumer landete auf Rang 20, er ersetzt an diesem Wochenende bei Charouz David Schumacher, der in der DTM am Lausitzring im Einsatz ist.