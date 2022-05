French Open: Zverev zum Auftakt am Sonntag gegen Ofner

Alexander Zverev ist in seiner Erstrundenpartie bei den French Open bereits am Sonntag gefordert.

Alexander Zverev (25) ist in seiner Erstrundenpartie bei den French Open bereits am Sonntag gefordert.

Der Tennis-Olympiasieger aus Hamburg trifft am ersten Turniertag in Paris auf den österreichischen Qualifikanten Sebastian Ofner (26).

Der Weltranglisten-218. steht zum zweiten Mal in seiner Karriere im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers. 2017 schaffte er es überraschend in die dritte Runde von Wimbledon - und verlor in drei Sätzen gegen Zverev.