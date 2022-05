Schlüsselbeinbruch: Zwangspause für Motorrad-Pilot Öttl

Motorrad-Pilot Philipp Öttl (Ainring) hat sich bei einem Sturz in Estoril/Portugal einen Bruch des rechten Schlüsselbeins zugezogen und muss in der Superbike-WM eine Pause einlegen. Der 26-Jährige soll am Samstag nach Deutschland zurückkehren und in Kürze operiert werden.