Eishockey-WM 2022: Kanada - Schweiz, USA - Schweden LIVE im TV, Stream, Ticker

In der deutschen Gruppe könnte bei der Eishockey-WM die Vorentscheidung um den Gruppensieg fallen. Kanada trifft auf die Schweiz. Ein Top-Spiel gibt es auch in der anderen Gruppe. SPORT1 überträgt LIVE.

Stürzt die Schweiz Kanada?

USA will Sieg gegen Schweden

In Lauerstellung befindet sich derweil Slowakei. Sie haben nach drei Niederlagen in Folge einen knappen 4:3-Triumph über Kasachstan gefeiert. Nun wollen sie um 19.15 Uhr gegen Italien nachlegen. ( Eishockey-WM: Italien - Slowakei ab 18.45 Uhr im LIVESTREAM und im TV auf SPORT1 )

Ganz andere Sorgen haben derzeit die US-Amerikaner in der Gruppe B. So richtig in Form sind sie bei dieser WM noch nicht. So gab es gegen Großbritannien „nur“ ein 3:0 und sammelte nur wenig Selbstvertrauen für die kommenden Spiele.