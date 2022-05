DFB-Pokal: Freiburg - Leipzig - Osnabrück schreibt offenen Brief

Dazu zählt derweil auch der VfL Osnabrück. Die Sympathie für den SC und das gegenteilige Gefühl in Bezug auf die Leipziger geht sogar so weit, dass VfL-Geschäftsführer Dr. Michael Welling und Präsident Holger Elixmann sich veranlasst sahen, einen offenen Brief zu verfassen - und darin unverblümt ihre Ansicht auszudrücken.

Osnabrücker Bosse: Sportliche RB-Leistung verdient Respekt

„Das Konstrukt Rasenballsport steht für eine ‚Idee von Fußball‘, die konträr zu den Überzeugungen vieler Menschen steht. In denen Teilhabe zumindest möglich ist. In denen nicht rein kommerzielle Interessen vorherrschend sind, sondern auch der Spaß am Spiel und die Gleichheit von Wettbewerbschancen“, heißt es in jenem Brief.