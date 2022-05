Anzeige

NHL: Draisaitl brillant! Oilers schaffen Ausgleich in den Playoffs Ausgleich! Draisaitl brilliert in Playoffs

Entscheidung bei Draisaitl gefallen

SID

Eishockeystar Leon Draisaitl hat in der NHL mit drei Scorerpunkten geglänzt und die Edmonton Oilers im Play-off-Viertelfinale zum Ausgleich geführt.

Eishockeystar Leon Draisaitl hat in der Profiliga NHL mit drei Scorerpunkten geglänzt und die Edmonton Oilers im Playoff-Viertelfinale zum Ausgleich geführt.

Beim 5:3 im kanadischen Duell bei den Calgary Flames traf der Ausnahmestürmer aus Köln zum Endstand, zuvor waren ihm zwei Assists gelungen. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der NHL)

Anzeige

In der Best-of-seven-Serie steht es nun 1:1, am Sonntag und am Dienstag (jeweils Ortszeit) dürfen die Oilers zweimal zu Hause ran. Draisaitl (26) steht in den Playoffs jetzt bei sieben Toren und acht Vorlagen.

Draisaitl ebnet Weg zum Sieg

Calgary führte nach sechs Minuten mit 2:0 und stellte im zweiten Drittel früh auf 3:1, dann antwortete Edmonton mit vier Treffern in Serie. Draisaitl war am 1:2 von Duncan Keith (14.) und dem 2:3 von Connor McDavid (24.) beteiligt. Sein Tor erzielte der Nationalstürmer in der 53. Minute und ebnete den Weg zum Sieg. (NEWS: Alles Wichtige zur NHL)