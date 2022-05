AEW Rampage: Ex-WWE-Koloss Big Damo (Killian Dain) bei Debüt abgefertigt

Spears, der angekündigt hatte, in dem Match seine Fähigkeiten als „Giant Killer“ zu belegen, besiegte das angeblich über 140 Kilo schwere „Beast of Belfast“ in kurzer Zeit mit seinem Finisher C4.

Neue Matches für Double or Nothing

Weitere Neuigkeiten bei Rampage: Für den Pay Per View Double or Nothing am kommenden Wochenende wurden die sich andeutenden Matches zwischen den Hardys und den Young Bucks sowie dem House of Black und dem Death Triangle offiziell. Neu angesetzt wurde zudem eine Titelverteidigung von TBS-Damenchampion Jade Cargill gegen Anna Jay, außerdem bekam der Kampf zwischen der Jericho Appreciation Society und dem Quintett Eddie Kingston, Jon Moxley, Bryan Danielson, Santana und Ortiz seine offizielle Form: Es wird ein „Anarchy in the Arena Match“ ohne Regeln.